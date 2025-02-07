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09:07, 7 февраля 2025Интернет и СМИ

Популярная телеведущая пожаловалась на фейковые обнаженные снимки с ней в интернете

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Jordan Pec / Getty Images

Популярная английская телеведущая Нага Манчетти пожаловалась на мошенников, которые создают и распространяют в интернете фейковые обнаженные снимки с ней. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам Манчетти, злоумышленники размещают в соцсетях мошенническую рекламу, в которой зачастую присутствуют откровенные фото с ее головой, с помощью графического редактора приделанной к чужому голому телу.

Кроме того, как заявила телеведущая, мошенники размещают ссылки, ведущие на поддельные новостные статьи, в которых рассказывается о выдуманном скандале с ее участием. Например, в одном из случаев злоумышленники заманивали пользователей на фейковый сайт «Би-би-си», утверждая в такой статье, что Манчетти арестовали.

По ее словам, такие схемы направлены на кражу денег. «Я привыкла видеть в интернете вводящие в заблуждение статьи о себе, но скриншоты, которые в последние недели мне присылали друзья и подписчики, демонстрируют более сложные для распознавания схемы, чем обычно», — добавила Манчетти.

Ранее телеведущая также рассказала об установке внутриматочной спирали и назвала этот опыт самым травмирующим в ее жизни. Манчетти призналась, что во время процедуры кричала от боли и дважды теряла сознание.

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