Телеведущая рассказала об ужасах установки внутриматочной спирали

Британская телеведущая «Би-би-си» Нага Манчетти (Naga Munchetty) рассказала об ужасах, которые она испытала при установке внутриматочной спирали (популярного средства контрацепции). Во время медицинской процедуры, которая проходила без анестезии, она кричала от боли и дважды теряла сознание, сообщает Manchester Evening News.

Манчетти назвала свой опыт «самым травмирующим» в ее жизни. За несколько часов до операции врач сказал девушке принять несколько таблеток парацетамола и ибупрофена. Однако даже после приема лекарств боль была очень сильной. Телеведущая так кричала, что ее муж, сидевший в зоне ожидания, услышал ее и попытался найти.

«У медсестры на глазах стояли слезы. Врач спросил меня в середине операции, хочу ли я остановиться, но я была так уверена, что боль, которую я испытывала до сих пор, больше не повторится, поэтому сказала: "Мы уже зашли так далеко, давайте закончим". Я дважды теряла сознание», — с ужасом вспомнила ведущая.

Журналистка добавила, что спустя год спираль пришлось удалить, потому что устройство контрацепции по каким-то причинам не подошло женщине. Манчетти отметила, что в тот момент снова испытала мучительную боль.