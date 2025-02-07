Раскрыты детали рождения ребенка Жизель Бюндхен

People: 44-летняя супермодель Жизель Бюндхен родила мальчика

Анонимный инсайдер раскрыл детали рождения ребенка бразильской супермодели Жизель Бюндхен. Соответствующий комментарий публикует People.

По словам источника, 44-летняя манекенщица родила мальчика. При этом он уточнил, что Бюндхен дала ему два имени. Второе имя — Ривер, а первое — все еще держится в секрете.

Отмечается, что знаменитость не стала отходить от традиции давать детям вторые имена, связанные с водной стихией. Так, известно, что она воспитывает 15-летнего сына Бенджамина Рейна и 12-летнюю дочь Вивиан Лейк от бывшего мужа, профессионального игрока в американский футбол Тома Брэди.

О беременности Бюндхен стало известно в октябре прошлого года. Супермодель находится в романтических отношениях с 37-летним инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте с июня 2023 года.