Россия оценила попытки Европы превратить Балтику во внутреннее озеро

Посол Кузнецов: мечты о превращении Балтики во внутреннее озеро НАТО не сбудутся

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во внутреннее озеро.

«У России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты натовских стратегов о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" НАТО несбыточными», — отметил посол.

Ранее Кузнецов заявил, что руководство Финляндии не намерено в обозримой перспективе открывать границу с Россией. Он напомнил, что закрытие границы Финляндии является исключительно политическим решением, не имеющим никакого практического обоснования.