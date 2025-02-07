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06:19, 7 февраля 2025Мир

Россия оценила попытки Европы превратить Балтику во внутреннее озеро

Посол Кузнецов: мечты о превращении Балтики во внутреннее озеро НАТО не сбудутся
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во внутреннее озеро.

«У России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты натовских стратегов о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" НАТО несбыточными», — отметил посол.

Ранее Кузнецов заявил, что руководство Финляндии не намерено в обозримой перспективе открывать границу с Россией. Он напомнил, что закрытие границы Финляндии является исключительно политическим решением, не имеющим никакого практического обоснования.

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