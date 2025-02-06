Патрушев заявил о планах НАТО заблокировать Россию на Балтике

Патрушев: НАТО пытается заблокировать Россию и ее порты на Балтике

НАТО пытается заблокировать Россию и ее порты в регионе Балтийского моря, включая объекты в Ленинградской и Калининградской областях. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — рассказал помощник российского лидера.

При этом Патрушев подчеркнул, что действия стран НАТО в регионе Балтики носят во многом террористический характер, сопровождаясь захватом российских судов. По его словам, подобное ставит под вопрос безопасность морских путей и их надежность.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что российская сторона анонсировала ответ на операцию НАТО в Балтийском море под названием «Балтийский часовой», проводимой с целью контроля подводных объектов инфраструктуры водоема. При этом посол России в Финляндии Павел Кузнецов также сообщал, что Североатлантический альянс в скором времени разместит новые силы на территории Финляндии, это может произойти уже в ближайшие месяцы.