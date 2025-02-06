Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 6 февраля 2025Мир

Патрушев заявил о планах НАТО заблокировать Россию на Балтике

Патрушев: НАТО пытается заблокировать Россию и ее порты на Балтике
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Кирилл Зыков / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» / РИА Новости

НАТО пытается заблокировать Россию и ее порты в регионе Балтийского моря, включая объекты в Ленинградской и Калининградской областях. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — рассказал помощник российского лидера.

При этом Патрушев подчеркнул, что действия стран НАТО в регионе Балтики носят во многом террористический характер, сопровождаясь захватом российских судов. По его словам, подобное ставит под вопрос безопасность морских путей и их надежность.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что российская сторона анонсировала ответ на операцию НАТО в Балтийском море под названием «Балтийский часовой», проводимой с целью контроля подводных объектов инфраструктуры водоема. При этом посол России в Финляндии Павел Кузнецов также сообщал, что Североатлантический альянс в скором времени разместит новые силы на территории Финляндии, это может произойти уже в ближайшие месяцы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      На Украине пожаловались на глушащих мобильную связь РЭБом военкомов

      Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше