Россиянам с маленькими кухнями дали совет

Дизайнер Кузнецова назвала решения для небольших кухонь

Грамотно оформить маленькую кухню помогут многофункциональная техника, достаточное количество зон хранения, а также разносценарное освещение. Советами по оформлению небольших кухонных пространств в разговоре с «Газетой.Ru» с россиянами поделилась дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Часто маленькую кухню советуют оформить в светлых тонах, и это может быть хорошим решением. Однако у него могут быть и минусы — например, если цветовая гамма не нравится хозяину или не подходит дизайну квартиры. Тогда на помощь приходит грамотное освещение, при котором кухня даже самого темного оттенка будет восприниматься как просторное пространство. Это как потолочное освещение, так и встроенное в гарнитур, а также дополнительные источники света.

В маленьких кухнях лучше отказаться от бытовой техники ограниченного функционала — так владельцы избавятся от лишней захламленности. Если на кухне готовят не часто, можно ограничиться плитой с двумя конфорками. Стоит задуматься о компактных духовых шкафах.

Важно, чтобы на этапе проектирования было учтены достаточно систем хранения. Важно отказаться от лишних открытых полок и ящиков. Верхний ярус шкафов должен доставать до самого потолка, чтобы зон хранения было достаточно.

Ранее директор по управлению рыночным предложением интерьерной компании Mr.Doors Марина Теске сообщила, что обустройство кухни в 2024 году обойдется для россиян минимум в 200 тысяч рублей.