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18:48, 7 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин нецензурно выругался на собеседника в интернете и попал под суд

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, оскорбившему собеседника в мессенджере
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Петербурге суд рассмотрел дело мужчины, оскорбившего собеседника в мессенджере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, утром 2 ноября обвиняемый в сети нецензурно выругался на потерпевшего. Тот обратился в полицию.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 5.61 («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме») КоАП РФ. Судья назначил ему административное наказание в виде предупреждения.

Ранее в Пермском крае суд отказал женщине в удовлетворении иска о компенсации за оскорбившее ее слово «овца».

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