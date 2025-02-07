Россиянин нецензурно выругался на собеседника в интернете и попал под суд

В Петербурге суд рассмотрел дело мужчины, оскорбившего собеседника в мессенджере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.
По данным ведомства, утром 2 ноября обвиняемый в сети нецензурно выругался на потерпевшего. Тот обратился в полицию.
Россиянина признали виновным по части 1 статьи 5.61 («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме») КоАП РФ. Судья назначил ему административное наказание в виде предупреждения.
Ранее в Пермском крае суд отказал женщине в удовлетворении иска о компенсации за оскорбившее ее слово «овца».