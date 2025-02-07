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12:28, 7 февраля 2025Россия

Россиянин подделал справку об участии в СВО для бесплатной поездки в Саудовскую Аравию

Житель Дагестана подделал справку об участии в СВО ради совершения паломничества
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Житель Дагестана подделал справку об участии в специальной военной операции (СВО) на Украине для бесплатной поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил депутат Госдумы от республики Хизри Абакаров в своем Telegram.

В российском регионе с осени 2024 года справка об участии в СВО, на основании которой паломников будут отправлять к святым местам, выдается в формате единого образца — ее можно получить в течение пяти дней. При этом, по словам депутата, обратившийся к нему мужчина принес фальшивый документ, и настаивал, что может подтвердить участие в боевых действиях и другими документами, подлинность которых не подтверждена.

«К сожалению, нашлись недобросовестные личности, которые начали подделывать справки участников СВО и представлять ложную информацию как правду», — заявил Абакаров, назвав случай позорным.

Он уточнил, что вся информация о бойцах СВО также будет тщательно проверяться по базе данных с актуальными данными.

Ранее в Ленинградской области охранники отняли паспорт у бойца СВО. За возврат документа они якобы вымогали у него деньги.

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