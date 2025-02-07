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16:08, 7 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет колонии за госизмену после перевода денег ВСУ

Суд дал 12 лет уроженцу Севастополя Григоряну за госизмену, он спонсировал ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя по фамилии Григорян, признав его виновным в госизмене за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему назначен штраф в 300 тысяч рублей, уточнили в управлении ФСБ по Крыму.

Суд установил, что уроженец Севастополя в 2023 году Григорян вместе с семьей переехал в Испанию. Оттуда он с августа 2023-го по февраль 2024 года перечислял деньги на закупку безэкипажных морских дронов, беспилотных летательных аппаратов и бронированных средств, предназначенных для ВСУ.

В 2024 году Григорян вернулся в Севастополь, чтобы продать имущество. Сотрудники ФСБ задержали его по подозрению в госизмене.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали двух россиянок за перевод денежных средств на поддержку ВСУ.

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