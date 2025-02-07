Россиянина осудили на 12 лет колонии за госизмену после перевода денег ВСУ

Суд дал 12 лет уроженцу Севастополя Григоряну за госизмену, он спонсировал ВСУ

Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя по фамилии Григорян, признав его виновным в госизмене за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему назначен штраф в 300 тысяч рублей, уточнили в управлении ФСБ по Крыму.

Суд установил, что уроженец Севастополя в 2023 году Григорян вместе с семьей переехал в Испанию. Оттуда он с августа 2023-го по февраль 2024 года перечислял деньги на закупку безэкипажных морских дронов, беспилотных летательных аппаратов и бронированных средств, предназначенных для ВСУ.

В 2024 году Григорян вернулся в Севастополь, чтобы продать имущество. Сотрудники ФСБ задержали его по подозрению в госизмене.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали двух россиянок за перевод денежных средств на поддержку ВСУ.