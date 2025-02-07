Россиянку выпустили из СИЗО по делу о наклеенных на памятник стихах

Петербурженку спустя год отпустили из СИЗО за стихи на украинском у памятника

Петроградский районный суд в Санкт-Петербурге изменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий местной жительнице Дарье Козыревой, которую обвиняют в повторной дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Прокурор попросил изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Адвокат Козыревой просил установить запрет только на общение с участниками уголовного судопроизводства. В результате суд запретил девушке выходить из квартиры с 21:00 до 7:00 без разрешения следователя или суда, общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитника, следователя, оперативных сотрудников, близких родственников, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать без разрешения следователя и суда стационарную и мобильную связь, пользоваться интернетом, делать публичные заявления или давать интервью.

Отмечается, что Козырева была освобождена из-под стражи в зале суда.

24 февраля 2024 года девушка приклеила на памятник Тарасу Шевченко лист со строчками из его стихотворения на украинском языке. Козыреву задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело. Ей грозит до пяти лет заключения.

По версии следствия, фигурантка поддерживает связи с оппозиционными движениями, в том числе и с теми, кто находится за границей, а также действует в интересах иностранных государств. Сама Козырева во время суда заявила, что просто выступила со стихотворением и наклеила плакат с цитатой на украинском языке.

В декабре 2023 года девушку уже задерживали за дискредитацию Российской армии. Тогда причиной стал ее пост в социальных сетях, где она высказала мнение о добавлении в Уголовный кодекс РФ двух статьей — о фейках и дискредитации.