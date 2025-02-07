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22:40, 7 февраля 2025Силовые структуры

Российским бойцам в зоне СВО пытались направить заминированные FPV-очки

ТАСС: Российских военных в зоне СВО пытались взорвать заминированными FPV-очками
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

В зону проведения специальной военной операции (СВО) российским военным пытались доставить партию заминированных FPV-очков. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

По его информации, снаряженные пластидом устройства были переданы по гуманитарной линии неким мужчиной по имени Роман. Взрыв происходил при попытке включить очки.

Потапов призвал военных к бдительности. «Когда резко появляется какой-то благодетель с желанием помочь — это, конечно, прекрасно, но подобных людей всегда нужно проверять», — отметил он.

20 января командир взвода саперов Леонид Отдельнов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минировать шкафы и тумбочки взрывными устройствами с динамиками для привлечения людей мяуканьем. «Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — рассказал специалист.

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