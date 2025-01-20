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06:10, 20 января 2025Россия

Российский сапер рассказал о заминированных ВСУ «мяукающих» тумбочках

Сапер Отдельнов: ВСУ минируют шкафы взрывными устройствами со звуком мяуканья
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир взвода саперов Леонид Отдельнов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минировать шкафы и тумбочки взрывными устройствами с динамиками для привлечения людей мяуканьем. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — рассказал российский сапер.

В Минобороны России добавили, что сейчас идет разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, а также дорог и объектов инфраструктуры. Поэтому саперы обезвреживают разные виды установленных мин, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов и иностранных мин.

Ранее российский боец подорвал штурмовую группу ВСУ с помощью рюкзака. Это произошло в районе населенного пункта Глубокое в Харьковской области.

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