Сапер Отдельнов: ВСУ минируют шкафы взрывными устройствами со звуком мяуканья

Командир взвода саперов Леонид Отдельнов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минировать шкафы и тумбочки взрывными устройствами с динамиками для привлечения людей мяуканьем. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — рассказал российский сапер.

В Минобороны России добавили, что сейчас идет разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, а также дорог и объектов инфраструктуры. Поэтому саперы обезвреживают разные виды установленных мин, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов и иностранных мин.

Ранее российский боец подорвал штурмовую группу ВСУ с помощью рюкзака. Это произошло в районе населенного пункта Глубокое в Харьковской области.