РБК: банки в Европе подняли требования к минимальным остаткам на счетах россиян

Ряд европейских банков поднял требования к минимальным остаткам на счетах россиян, об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и управляющих активами.

Подобная проблема коснулась тех, кто имеет второе гражданство, помимо российского, например, Израиля, или европейский вид на жительство.

Сооснователь и управляющий партнер Smartgen Multi-Family Office Марк Ойгман пояснил, что тенденция к увеличению максимальных остатков начала проявляться с последние полгода. Изначально банки подняли лимит в 2022 году. Тогда минимальный остаток составлял два миллиона долларов, теперь он доходит до пяти, десяти и даже пятнадцати миллионов.

«Из-за этого граждане России переводят капитал из европейских банков в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и так далее», — отметил эксперт. Он добавил, что в основном средства выводятся из финансовых организаций в Великобритании, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне.

Ранее сообщалось, что в 2023 году объем денежных переводов в Европу и Центральную Азию снизился на 10 процентов, дойдя до 71 миллиарда долларов. Специалисты объясняют динамику замедлением денежных переводов из России в соседние государства.

