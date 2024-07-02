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10:57, 2 июля 2024Экономика

Падению денежных переводов в Центральную Азию нашли объяснение

Всемирный банк: денежные переводы в Европу и Азию упали на 10 процентов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В 2023 году объем денежных переводов в Европу и Центральную Азию снизился на 10 процентов, дойдя до 71 миллиарда долларов. К такому выводу пришли авторы аналитического обзора Всемирного банка «Миграция и развитие».

Они объясняют динамику замедлением денежных переводов из России в соседние государства. Сказались также девальвация рубля, которая по итогам года составила 39 процентов, и замедление оттока мигрантов из России в другие страны. Вдобавок ряд финансовых учреждений, опасающиеся вторичных санкций, ограничили переводы из России. В результаты отправители все чаще стали прибегать к использованию «неофициальных каналов».

Доля России в структуре денежных переводов снизилась с 87 до 78 процентов в Узбекистане, с 47 до 37 процентов в Грузии, с 83 до 63 процентов в Азербайджане и с 95 до 94 процентов в Киргизии. В то же время вдвое выросли переводы в Албанию, Болгарию и Турцию.

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Россия заняла третье место по объему полученных переводов (5,8 миллиарда долларов). Украина (15,1 миллиарда) расположилась на первом месте, Узбекистан (13,9 миллиарда). На втором.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2024 году объемы денежных переводов в Европу и Центральную Азию снизятся еще на два процента. Однако в 2025 году ожидается почти четырехпроцентный рост. Отмечается также, что в 2022 году этот показатель резко вырос на 18 процентов.

В конце июня 2024 года Евросоюз подготовил механизм разблокировки денежных переводов из РФ в страны союза, замороженных из-за участия в цепочке переводов банков-посредников или банков-отправителей, попавших под санкции.

До этого коммерческие банки Киргизии снова начали работать с денежными переводами в Россию и из нее, а также с российскими рублями. Остановка этой деятельности была вызвана санкциями, введенными против Мосбиржи и Национального клирингового центра.

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