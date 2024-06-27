В ЕС разморозят часть переводов из России

РБК: ЕС разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из России

Евросоюз разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в страны организации, замороженных из-за участия в цепочке переводов банков-посредников или банков-отправителей, находящихся под санкциями. Об этом передает РБК со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Соответствующие изменения уже внесли в регламент Совета ЕС № 269/2014. Теперь страны ЕС имеют право «на условиях, которые сочтут целесообразными» снять блокировку с зависшего платежа, если его заморозили из-за наличия в цепочке посредников банка под санкциями.

При этом в документе отмечается, что новые меры не распространяется на средства, которые хранятся в европейских депозитариях ценных бумаг. Таким образом механизм не решает проблему блокировки активов лиц на счетах Euroclear.

Эксперт по вопросам борьбы с финансовой преступностью Джордж Волошин добавил, что нововведения о разблокировке распространяются почти на любые переводы между физическими и юридическими лицами из России в страны ЕС.

Ранее власти ЕС ввели 14-й пакет антироссийских санкций. В список ограничений попали в том числе 27 судов «теневого флота», которые перевозят энергоресурсы РФ, запрет на транзит сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и поставки оборудования и технологий для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ» и другие меры.