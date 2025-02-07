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12:48, 7 февраля 2025Силовые структуры

СК возбудил дело против обманувших жену участника СВО работников юридического агентства

В Кузбассе СК возбудил дело против обманувших жену участника СВО аферистов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело в отношении работников юридического агентства, обманувших жену участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

Дело возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину»).

По данным следствия, в июле 2024 года сотрудник юридического агентства обманом и злоупотреблением доверием женщины, действующей в интересах вернувшегося из зоны проведения СВО супруга, заключил с ней договор об оказании юридических услуг стоимостью 200 тысяч рублей. Часть указанной суммы потерпевшая оплатила, однако обещанные юридические услуги агентство ей не оказало.

Ранее сообщалось, что в Дагестане родственники бойцов специальной военной операции оказались вынуждены возить воду на ослах.

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