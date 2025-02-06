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12:38, 6 февраля 2025Россия

В России родственники участников СВО оказались вынуждены возить воду на ослах

В Дагестане родственники бойцов СВО были вынуждены возить воду на ослах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Дагестане родственники бойцов специальной военной операции (СВО) оказались вынуждены возить воду на ослах. Об этом сообщает сетевое издание «Мирмол».

Речь идет о селе Хинтида Тляратинского района. Населенный пункт расположен в высокогорье, а возведенный жителями самодельный водопровод промерз из-за холодов.

Поэтому жителям приходится спускаться к подножью горы и набирать воду к ребе. Поднять воду в свои дома им помогают домашние животные.

Ранее в Забайкалье квартиры участников СВО залило кипятком. Справляться с коммунальной аварией пришлось женам ушедших на спецоперацию мужчин. Авария произошла, когда в регионе стоял 46-градусный мороз.

ЖЗЛ
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