Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ростов
1:2
Завершен
Зенит
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа B
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа A
Бавария
Сегодня
22:30 (Мск)
Вердер
Германия — Бундеслига|21-й тур
Комо
Сегодня
22:45 (Мск)
Ювентус
Италия — Серия А|24-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Лестер Сити
Кубок Англии|1/16 финала
ПСЖ
Сегодня
23:05 (Мск)
Монако
Франция — Лига 1|21-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
17:32, 7 февраля 2025Спорт

«Спартак» за рекордную сумму подписал футболиста сборной Тринидада и Тобаго

«Спартак» за рекордную сумму подписал игрока сборной Тринидада и Тобаго Гарсию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Jensen / Getty Images

«Спартак» подписал игрока сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Контракт с форвардом заключен на 3,5 года. Гарсия будет играть под 11-м номером. В качестве преимуществ 27-летнего футболиста команда отметила хорошую прыгучесть и игру головой, высокую скорость, эффективный дриблинг и сильный удар.

По информации Telegram-канала «Первый спорт», красно-белые отдали за трансфер Гарсии из греческого АЕКа рекордную для клуба сумму — 20 миллионов евро с учетом бонусов. Также футболист ранее выступал за команды из Израиля и Нидерландов.

После первой половины сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. Чемпионат возобновится 28 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ используют российские укрепления в Курской области. Среди них — местная «линия Суровикина»

      «Спартак» за рекордную сумму подписал футболиста сборной Тринидада и Тобаго

      В зону СВО поставят защищающий от тепловизоров бункер

      BMW X7 с тремя военными протаранил машину скорой помощи в Белгороде. Погибли две девушки-фельдшера

      Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина

      Диетолог предупредила о вреде сыра

      Путин призвал изменить структуру роста российской экономики

      Лукашенко стал популярным среди русскоязычных в одной стране ЕС как «хороший хозяин»

      Польша отказалась соблюдать правила ЕС

      В Италии арестовали нападавшего на людей украинца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше