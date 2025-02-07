«Спартак» за рекордную сумму подписал футболиста сборной Тринидада и Тобаго

«Спартак» за рекордную сумму подписал игрока сборной Тринидада и Тобаго Гарсию

«Спартак» подписал игрока сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Контракт с форвардом заключен на 3,5 года. Гарсия будет играть под 11-м номером. В качестве преимуществ 27-летнего футболиста команда отметила хорошую прыгучесть и игру головой, высокую скорость, эффективный дриблинг и сильный удар.

По информации Telegram-канала «Первый спорт», красно-белые отдали за трансфер Гарсии из греческого АЕКа рекордную для клуба сумму — 20 миллионов евро с учетом бонусов. Также футболист ранее выступал за команды из Израиля и Нидерландов.

После первой половины сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. Чемпионат возобновится 28 февраля.