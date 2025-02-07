Трамп поставил Зеленскому ультиматум

Трамп: Никто больше не будет пользоваться США

США будут требовать от Украины что-то взамен денег и военной помощи, которую Вашингтон потратил на Киев. О поставленном Владимиру Зеленскому ультиматуме рассказал американский президент Дональд Трамп.

«Никто больше не будет пользоваться США», — сказал глава Белого дома. Он подчеркнул, что сказал Зеленскому о необходимости получения эквивалента «чего-либо взамен денег», которые были потрачены Белым домом на помощь Украине.

До этого Трамп заявил, что встретится с Зеленским на следующей неделе. Он также отметил, что может провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Это возможно», — сказал он.

Ранее Трамп оценил свои отношения с Путиным. Американский лидер заявил, что всегда был в хороших отношениях с российским президентом.