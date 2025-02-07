Трамп заявил о необратимых решениях по USAID

Трамп: Решения по USIAD необратимы из-за невиданной коррупции агентства

Решения по сокращению сотрудников из Агентства США по международному развитию (USIAD) и его передаче Государственному департаменту США необратимы из-за невиданной коррупции агентства. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закройте его», — написал президент США.

5 февраля Трамп назвал USAID очень коррумпированной организацией. Глава государства подчеркнул, что люди, которые получали эти деньги, могли давать откаты людям из американского правительства. Трамп добавил, что он никогда не видел ничего подобного и хочет начать расследование по этому вопросу в максимально сжатые сроки.