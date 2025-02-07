Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 7 февраля 2025Мир

Трамп заявил о планах возобновить отношения с Северной Кореей

Трамп: США хотят возобновить отношения с КНДР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены возобновить отношения с Северной Кореей. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, у него были хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну. Если бы я не выиграл те выборы, ситуация могла бы сложиться очень плохо», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что наличие подобных контактов является «большим активом для всех». Кроме того, он назвал преимуществом «умение налаживать диалог с трудными партнерами».

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын не заинтересован в возможном возобновлении прямых переговоров с Трампом. Как объяснил северокорейский лидер, стороны продвинулись в переговорах, однако в итоге Пхеньян подтвердил «не готовность сверхдержавы к сосуществованию, а ее бескомпромиссную позицию силы и ее неизменную агрессивную и враждебную политику в отношении Северной Кореи».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поставил Зеленскому ультиматум

      В московском ЖК прогремел взрыв

      В США сравнили роспуск USAID с выводом войск из Афганистана

      Раскрыта численность оборонявшей Дзержинск группировки ВСУ

      В Госдуме высказались об однополых дуэтах в фигурном катании

      Трамп оценил масштабы коррупции в США

      В Британии предсказали сроки начала переговоров России и Украины

      В Петербурге мужчина попытался поджечь здание ФСБ

      На Украине экстрасенсы начали предлагать услуги «заговора от ТЦК»

      Олимпийская чемпионка из Канады высказалась об отнятых у Валиевой медалях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше