Трамп заявил о планах возобновить отношения с Северной Кореей

Трамп: США хотят возобновить отношения с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены возобновить отношения с Северной Кореей. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, у него были хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну. Если бы я не выиграл те выборы, ситуация могла бы сложиться очень плохо», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что наличие подобных контактов является «большим активом для всех». Кроме того, он назвал преимуществом «умение налаживать диалог с трудными партнерами».

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын не заинтересован в возможном возобновлении прямых переговоров с Трампом. Как объяснил северокорейский лидер, стороны продвинулись в переговорах, однако в итоге Пхеньян подтвердил «не готовность сверхдержавы к сосуществованию, а ее бескомпромиссную позицию силы и ее неизменную агрессивную и враждебную политику в отношении Северной Кореи».