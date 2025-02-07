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08:10, 7 февраля 2025Мир

В Британии опубликовали детали предполагаемого мирного плана Трампа по Украине

Daily Mail опубликовал предполагаемый мирный план Трампа по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине якобы обсуждался в политико-дипломатических кругах в Киеве. Детали предполагаемого мирного плана опубликовал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По данным издания, инициировать процесс якобы должен телефонный разговор украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Как указали журналисты, в конце февраля — начале марта главы государств должны провести личную встречу.

В статье говорится, что после этого США планируют организовать международную конференцию для заключения соглашения.

Таблоид заявил, что прекращение огня может начаться 20 апреля, а к 9 мая стороны должны согласовать параметры завершения конфликта. Издание утверждает, что условиями урегулирования станет признание Киевом новых границ России, выведение войск из Курской области, отказ вступать в НАТО и ядерный нейтралитет. США при этом намерены оказывать Украине военную поддержку до 2030 года и способствовать ее вступлению в Евросоюз (ЕС). Как указали источники, ЕС якобы частично возьмет на себя обязанности по восстановлению Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп рассчитывает завершить боевые действия на Украине к апрелю 2025 года.

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