В Британии опубликовали детали предполагаемого мирного плана Трампа по Украине

Daily Mail опубликовал предполагаемый мирный план Трампа по Украине

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине якобы обсуждался в политико-дипломатических кругах в Киеве. Детали предполагаемого мирного плана опубликовал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По данным издания, инициировать процесс якобы должен телефонный разговор украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Как указали журналисты, в конце февраля — начале марта главы государств должны провести личную встречу.

В статье говорится, что после этого США планируют организовать международную конференцию для заключения соглашения.

Таблоид заявил, что прекращение огня может начаться 20 апреля, а к 9 мая стороны должны согласовать параметры завершения конфликта. Издание утверждает, что условиями урегулирования станет признание Киевом новых границ России, выведение войск из Курской области, отказ вступать в НАТО и ядерный нейтралитет. США при этом намерены оказывать Украине военную поддержку до 2030 года и способствовать ее вступлению в Евросоюз (ЕС). Как указали источники, ЕС якобы частично возьмет на себя обязанности по восстановлению Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп рассчитывает завершить боевые действия на Украине к апрелю 2025 года.