Посол Феоктистов: дипмиссия Украины в Аргентине объявляла о вербовке наемников

Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников, однако после обращения посольства России в местный МИД оно пропало. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Было размещено объявление о вербовке "солдат удачи" для боевых действий против Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметил дипломат.

По его словам, посольство направило ноту в МИД с разъяснением, что такая деятельность нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Официальной реакции не последовало, однако объявление пропало, добавил Феоктистов.

Он отметил, что случаи участия наемников из Аргентины в вооруженных формированиях Украины носят скорее идентичный характер.

Ранее военный эксперт, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, заявил, что украинские спецслужбы активно пытаются вербовать россиян для совершения диверсий и терактов. Он объяснил, что сегодня в интернете легко можно найти большое количество подобных предложений. И, сколько бы Россия их ни блокировала, появляются новые.