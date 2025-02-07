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03:20, 7 февраля 2025Мир

Украинская дипмиссия разместила объявления о вербовке наемников в Аргентине

Посол Феоктистов: дипмиссия Украины в Аргентине объявляла о вербовке наемников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников, однако после обращения посольства России в местный МИД оно пропало. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Было размещено объявление о вербовке "солдат удачи" для боевых действий против Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметил дипломат.

По его словам, посольство направило ноту в МИД с разъяснением, что такая деятельность нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Официальной реакции не последовало, однако объявление пропало, добавил Феоктистов.

Он отметил, что случаи участия наемников из Аргентины в вооруженных формированиях Украины носят скорее идентичный характер.

Ранее военный эксперт, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, заявил, что украинские спецслужбы активно пытаются вербовать россиян для совершения диверсий и терактов. Он объяснил, что сегодня в интернете легко можно найти большое количество подобных предложений. И, сколько бы Россия их ни блокировала, появляются новые.

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