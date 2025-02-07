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17:09, 7 февраля 2025Россия

В Белгороде в аварии со скорой и BMW погибли два фельдшера

В центре Белгорода в ДТП со скорой и BMW X7 погибли два фельдшера
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Белгороде BMW X7 с тремя военными врезался в машину скорой помощи. Об этом пишет Baza.

Как сообщает Telegram-канал, в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека, среди которых водители транспорта и двое пассажиров джипа. Двоих фельдшеров не спасли.

Трое военных из BMW находятся в реанимации. Предположительно, водитель джипа был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что за рулем джипа находился 28-летний тренер по ММА. Он проехал на красный свет и врезался в автомобиль скорой помощи.

Также ранее жительница Свердловской области не выжила в ДТП после семейного конфликта. 53-летняя женщина села за руль сразу после того, как поругалась с родными. Погибшая сильно разогналась, не справилась с управлением и врезалась в дерево на дороге Городище — Новоселово.

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