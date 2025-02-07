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23:20, 7 февраля 2025Мир

В Британии предсказали сроки начала переговоров России и Украины

Глава МИД Британии Лэмми: Переговоры по Украине не начнутся в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми усомнился в скором проведении мирных переговоров между Россией и Украиной. На эту тему он высказался в интервью The Guardian.

Как утверждает министр, начало переговоров затягивается из-за незаинтересованности Москвы в урегулировании конфликта. «Я не уверен, что остались недели до мирных переговоров. Я не ожидаю прекращения огня (...) в ближайшее время», — заявил он.

Лэмми добавил, что Западу понадобится еще несколько месяцев для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно участвует в обсуждении.

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