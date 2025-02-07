Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:13, 7 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии назвали провокацией ВСУ обнаруженный в селе Курской области грузинский флаг

Политик Пипия назвал провокацией обнаруженный в Русском Поречном флаг Грузии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Флаг Грузии, обнаруженный в селе Русское Поречное в Курской области, — это, вероятно, провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия, передают в Telegram «Известия».

«Обнаружение грузинского флага в селе [Русское] Поречное — это провокация, которую, возможно, устроило ВСУ. Мы очень надеемся, что Следственный комитет разберется в этом, и дело будет расследовано», — заявил политик.

Он добавил, что в его партии готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и военными, чтобы помочь в расследовании.

Ранее сообщалось, что рядом с телами жителей Русского Поречного нашли флаг «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен). Отмечалось, что флаг подразделения наемников лежал там же, где и тела мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о действиях армии России в Курской области на фоне наступления ВСУ

      В Грузии назвали провокацией ВСУ обнаруженный в селе Курской области грузинский флаг

      В Кремле отреагировали на отказ Франции выдать визы сотрудникам «Известий»

      Песков рассказал о способе урегулирования конфликта на Украине

      В Кремле высказались о работе над поручениями Путина после встречи с учеными

      Коза Оксаны Самойловой покаталась на Bugatti

      В «Росатоме» высказались о рисках для ядерной безопасности ЗАЭС

      В Кремле отреагировали на введение Трампом санкций против МУС

      В Кремле ответили на заявления спецпосланника США по Украине

      Раскрыты подробности ДТП звезды «Кармелиты» с сотрудниками ДПС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше