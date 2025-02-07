Политик Пипия назвал провокацией обнаруженный в Русском Поречном флаг Грузии

Флаг Грузии, обнаруженный в селе Русское Поречное в Курской области, — это, вероятно, провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия, передают в Telegram «Известия».

«Обнаружение грузинского флага в селе [Русское] Поречное — это провокация, которую, возможно, устроило ВСУ. Мы очень надеемся, что Следственный комитет разберется в этом, и дело будет расследовано», — заявил политик.

Он добавил, что в его партии готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и военными, чтобы помочь в расследовании.

Ранее сообщалось, что рядом с телами жителей Русского Поречного нашли флаг «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен). Отмечалось, что флаг подразделения наемников лежал там же, где и тела мирных жителей.