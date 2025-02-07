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13:06, 7 февраля 2025Мир

В Кремле ответили на заявления спецпосланника США по Украине

Песков о словах Келлога по Украине: Нет желания реагировать на каждое сообщение
Семен Александров (редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пока чего-то субстантивного насчет планов США по урегулированию конфликта на Украине нет. Так на заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, нужно набраться терпения в вопросе переговоров по Украине. «Нет возможности и нет желания на каждое подобное сообщение реагировать», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп хочет остановить боевые действия на Украине до начала переговоров. По словам спецпосланника, Трамп хочет для начала просто остановить человеческие потери, а потом «исходить из этого» в будущих переговорах. При этом он отметил, что и Украине, и России придется пойти на уступки для урегулирования вооруженного конфликта.

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