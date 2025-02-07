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13:12, 7 февраля 2025Россия

В Кремле высказались о работе над поручениями Путина после встречи с учеными

Песков: Началась работа над поручениями Путина по итогам встречи с учеными
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Работа над поручениями президента России Владимира Путина, которые глава государства дал по итогам встречи с молодыми учеными, началась. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Вчера у президента состоялась достаточно обстоятельная и содержательная беседа с лауреатами премии в области науки и инноваций для молодых ученых... По результатам обсуждения началась работа», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, молодые ученые на встрече с Путиным ставили конкретные вопросы, после которых президент давал поручения кабмину.

Путин встречался с учеными в четверг, 6 февраля. Он, в частности, заявил, что необходимо исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по ненужным специальностям. Глава государства также сообщал, что результаты опроса Федеральной службы охраны президента (ФСО) показывают нехватку учителей в России.

ЖЗЛ
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