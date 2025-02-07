В Курской области мирный житель наступил на взрывное устройство и получил ранение

Хинштейн: Житель Курской области наступил на взрывное устройство, он в больнице

В Курской области мирный житель наступил на взрывное устройство и получил ранение. Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

Инцидент произошел в одной из деревень Рыльского района. С серьезной травмой стопы россиянина доставили в Рыльскую Центральную районную больницу, сейчас решается вопрос о его переводе в областное медучреждение.

«Мы сегодня живем в очень непростых условиях, в близости к линии фронта. Прошу каждого из вас быть крайне внимательным и осмотрительным — враг использует самые подлые способы, чтобы ранить наших жителей и разрушить мирную инфраструктуру», — написал губернатор.

Хинштейн обозначил, что в приграничье по-прежнему напряженная обстановка, и призвал воздержаться от поездок в «серую зону».

Ранее в Белгородской области в результате детонации взрывного устройства был ранен мужчина, спасти его не удалось.