В Подмосковье мигрант спас выползшую на трассу 11-месячную девочку

Бывший мигрант из Таджикистана Бахтиер спас от холода 11-месячную девочку

Бывший мигрант из Таджикистана Бахтиер спас от холода выползшую на трассу 11-месячную девочку в Подмосковье. Об этом он сам рассказал в интервью «Царьграду».

По словам мужчины, в полной темноте он случайно заметил ребенка. Сначала Бахтиеру померещилось в движущемся белом пятне маленькое животное, однако, приблизившись, он увидел девочку.

«Я резко дал по тормозам, выбежал, забрал ее, укутал в плед, посадил в машину, включил печку и позвонил сразу в 112 (номер оперативных служб — прим. «Ленты.ру»). Скорая приехала через 15-20 минут», — рассказал герой истории.

После его звонка на место прибыли полицейские, а также сотрудники Следственного комитета и опеки. По его словам, после спасения девочки ему позвонила ее мать. Женщина поблагодарила Бахтиера за помощь, после чего он признался, что у него самого ребенок лишь на месяц младше спасенной на дороге девочки.

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