Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 7 февраля 2025Россия

В Подмосковье мигрант спас выползшую на трассу 11-месячную девочку

Бывший мигрант из Таджикистана Бахтиер спас от холода 11-месячную девочку
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

Бывший мигрант из Таджикистана Бахтиер спас от холода выползшую на трассу 11-месячную девочку в Подмосковье. Об этом он сам рассказал в интервью «Царьграду».

По словам мужчины, в полной темноте он случайно заметил ребенка. Сначала Бахтиеру померещилось в движущемся белом пятне маленькое животное, однако, приблизившись, он увидел девочку.

«Я резко дал по тормозам, выбежал, забрал ее, укутал в плед, посадил в машину, включил печку и позвонил сразу в 112 (номер оперативных служб — прим. «Ленты.ру»). Скорая приехала через 15-20 минут», — рассказал герой истории.

После его звонка на место прибыли полицейские, а также сотрудники Следственного комитета и опеки. По его словам, после спасения девочки ему позвонила ее мать. Женщина поблагодарила Бахтиера за помощь, после чего он признался, что у него самого ребенок лишь на месяц младше спасенной на дороге девочки.

Ранее сообщалось, что 21-летняя россиянка дважды уронила трехмесячного ребенка на кафельный пол. Жительница Выборгского района Санкт-Петербурга находилась в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего ребенок получил травмы средней тяжести.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о действиях армии России в Курской области на фоне наступления ВСУ

      В ДТП с актером сериала «Кармелита» пострадали двое полицейских

      В Подмосковье мигрант спас выползшую на трассу 11-месячную девочку

      Стало известно о выводе российского генерала из состава комитета по обороне в Госдуме

      Россиянина заключили под стражу за склонение подростка к диверсии

      Врач предупредила некоторых россиян об опасности скачков атмосферного давления

      Россиянка после ссоры с мужем пнула ногой новорожденную дочь и сняла это на камеру

      Уничтожение ЗРПК «Тунгуска» после начала нового наступления ВСУ под Суджей сняли на видео

      Российский экспорт в Германию рухнул

      В России ответили на желание Киева спровоцировать войну России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше