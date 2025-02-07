Депутат Чепа: У Киева не получится спровоцировать войну между Россией и США

Желание Киева спровоцировать войну между Россией и США понятно — так Украине будет проще решать свои проблемы, но достичь этого не удастся, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я уверен, что такого прямого конфликта, войны между Россией и США не будет. Потому что страны, имеющие ядерное оружие, хорошо понимают последствия такого шага, они понимают это лучше других», — подчеркнул депутат.

Украина, по его словам, всегда стремилась втянуть в конфликт как можно больше стран, потому что в таком формате ей было бы проще решать свои проблемы. Но, как заметил Чепа, западные страны не просто так отказываются участвовать в противостоянии.

«Все прекрасно понимают последствия, так что спровоцировать войну между Россией и США у Украины не получится. Киев может попытаться вовлечь другие западные страны, но и в успехе в этом направлении я сомневаюсь», — заключил Чепа.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина хотела бы спровоцировать войну между Россией и США. По его словам, Киеву «безусловно было бы намного лучше» в такой ситуации.