В России рассказали о хитрой тактике для перегрузки системы ПВО Украины

MK.RU: Россия применяет воздушные шары для перегрузки системы ПВО Украины

Российские военные начали применять воздушные шары вместе с дронами-камикадзе «Герань-2». Хитрая тактика позволяет перегружать систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, пишет MK.RU.

«Над различными регионами Украины зафиксированы полеты российских зондов или воздушных шаров. Эти воздухоплавательные акции синхронизированы с атаками российских беспилотников "Герань-2", а сами зонды оснащены уголковыми отражателями, то есть на радарах украинской ПВО выглядят как ракеты или бомбардировщики», — рассказали в публикации.

Автор допустил, что «копеечный» воздушный шар с уголковым отражателем может стать целью для зенитного комплекса Patriot, который использует ракеты стоимостью 2-3 миллиона долларов.

В ноябре 2024 года стало известно, что в зоне специальной военной операции испытают российский аэростат-ретранслятор, который способен увеличивать дальность работы FPV-дронов до 40 километров. Форма и материал аэростата делают его малозаметным для радиолокационных станций противника.