Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:22, 7 февраля 2025Наука и техника

В России рассказали о хитрой тактике для перегрузки системы ПВО Украины

MK.RU: Россия применяет воздушные шары для перегрузки системы ПВО Украины
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российские военные начали применять воздушные шары вместе с дронами-камикадзе «Герань-2». Хитрая тактика позволяет перегружать систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, пишет MK.RU.

«Над различными регионами Украины зафиксированы полеты российских зондов или воздушных шаров. Эти воздухоплавательные акции синхронизированы с атаками российских беспилотников "Герань-2", а сами зонды оснащены уголковыми отражателями, то есть на радарах украинской ПВО выглядят как ракеты или бомбардировщики», — рассказали в публикации.

Автор допустил, что «копеечный» воздушный шар с уголковым отражателем может стать целью для зенитного комплекса Patriot, который использует ракеты стоимостью 2-3 миллиона долларов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В ноябре 2024 года стало известно, что в зоне специальной военной операции испытают российский аэростат-ретранслятор, который способен увеличивать дальность работы FPV-дронов до 40 километров. Форма и материал аэростата делают его малозаметным для радиолокационных станций противника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал объяснил свой выход из состава комитета Госдумы по обороне

      Врач раскрыл опасность традиционно полезных привычек

      Лучший бомбардир и снайпер КХЛ из Канады захотел получить российский паспорт

      Россиянка завела в квартире десятки кошек и пожалела

      Врач назвала долгие осложнения после COVID-19

      Помощник покидающего комитет Госдумы по обороне генерала рассказал о его планах

      В МУС отреагировали на санкции США

      В мэрии Киева объяснили прошедшие после критики окружения Зеленского обыски

      Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены начали искать на мусорном полигоне

      Появились подробности о сбежавшем из Финляндии в Россию подростке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше