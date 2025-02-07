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14:02, 7 февраля 2025Россия

В России собиравшая деньги на СВО чиновница уволилась после проверки декларации о хододах

В Красноярском крае вынужденно уволилась чиновница, она собирала деньги на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Чиновница из Краснодарского края была вынуждена уволиться с работы из-за сборов для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Речь идет о пресс-секретаре регионального Заксобрания Диане Купридо. В свободное от работы время россиянка администрировала канал, освещающий СВО и организовывала сборы.

В 2023 году на счета женщины поступило 13,7 миллиона рублей. Подтвердить расходование всех направленных ей средств чиновница не смогла. По ее словам, на все собранные деньги были закуплены беспилотники, техника и экипировка. Поскольку подтвердить все покупки россиянка не смогла, она приняла решение уволиться по собственному желанию. Тем временем материалы проверки в отношении россиянки передали в прокуратуру.

Ранее другой чиновник из Краснодарского края – глава Тимашевского района Андрей Палийзаявил, что не обязан встречаться с матерями участников СВО. Он также пожаловался на трупный запах из гробов с телами военнослужащих.

ЖЗЛ
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