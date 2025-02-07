В России рассказали об использовании доходов от активов Запада

Посол Мешков: Россия использует доходы от активов Запада для развития экономики

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва уже использует доходы от активов Запада для развития экономики страны в целом и регионов. Его слова приводит РИА Новости.

Мешков уточнил, что дивиденды от капиталовложений копятся на российских счетах. По его словам, в России уже возвели производственные площадки, которые работают на нужды промышленности и сельского хозяйства.

«Мы не разрешаем выводить западные капиталовложения за рубеж, в том числе получаемые от них дивиденды, которые накапливаются на российских специальных счетах», — подчеркнул он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу следует креативно использовать замороженные российские активы для помощи Украине. По ее мнению, это покажет Кремлю, «что чем дольше война, тем выше цена для России».