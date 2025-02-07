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17:51, 7 февраля 2025Экономика

В российском городе пожаловались на нерасселенный аварийный дом без электричества

Жители Уссурийска пожаловались на нерасселенный аварийный дом без электричества
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Уссурийске Приморского края жительница одного из домов пожаловалась, что, несмотря на его аварийное состояние, ее вместе с соседями не расселяют, а также на длительное отсутствие света. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о доме в селе Каменушка. По словам женщины, из-за того, что отопление обеспечивал электрокотел, людей фактически оставили замерзать. Всего, рассказала она, в доме живут семь человек, включая двоих детей бойцов СВО, причем отец одного из них не вернулся с фронта.

Свет вернули в дом лишь через два дня. Представитель уссурийской администрации, в свою очередь, заявил журналистам, что жилье было предоставлено женщине по служебному найму, а ее дети достигли совершеннолетнего возраста и проживают отдельно.

«В октябре 2024 года от заявителя поступило письмо с вопросом о переселении. Администрацией было разъяснено, что наниматель служебного помещения по закону не может быть включен в программу переселения из аварийного фонда, для получения другого жилья по служебному найму должно поступить ходатайство от работодателя, либо женщина может обратиться с заявлением о предоставлении жилья в рамках программы "Арендное жилье" Корпорации развития жилищного строительства. (...) Сейчас рассматривается вопрос о подборе для нее иного жилого помещения по служебному найму», — заключил он.

Ранее в феврале жена участника СВО пожаловалась, что аварийный дом, износ которого составляет 100 процентов, не расселяют, несмотря на многократные обращения в администрацию.

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