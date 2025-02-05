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21:19, 5 февраля 2025Экономика

Жена бойца СВО пожаловалась на отсутствие помощи в расселении дома с износом 100 %

В Петрозаводске жена бойца СВО пожаловалась, что аварийный дом не расселяют
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

В Петрозаводске супруга участника специальной военной операции (СВО), ветерана боевых действий пожаловалась, что аварийный дом, износ которого составляет 100 процентов, не расселяют. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

Речь идет о доме 1951 года постройки, расположенном на улице Профсоюзов. По словам женщины, несмотря на то, что износ конструкций здания на протяжении нескольких лет составляет 100 процентов, дом признали аварийным лишь в августе 2024 года. Вместе с тем, отметила она, расселять жильцов собираются до 2035 года, из-за чего те боятся за свою безопасность. Многочисленные обращения в администрацию, уточнила жена бойца СВО, не помогли решить проблему.

Узнав о том, что граждан не расселяют из аварийного дома, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.

Ранее в этот же день стало известно, что в Астрахани подъезд дома превратился в парную из-за прорыва труб горячего и холодного водоснабжения. Помимо этого, на стенах квартир даже верхних этажей разрослась плесень.

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