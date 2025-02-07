В российском городе в жилом доме обвалился потолок

Во Владимире в доме 1954 года постройки обвалился потолок

Во Владимире в жилом доме 1954 года постройки обвалился потолок. Внимание на ситуацию со ссылкой на жильцов обратило издание «Зебра ТВ».

Речь идет о четырехэтажном доме, расположенном по адресу улица 850-летия, 7. Причиной ЧП стало обрушение одной из балок чердачного перекрытия. По словам официального представителя владимирской мэрии Юлии Жиряковой, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время в доме проводятся восстановительные работы, которые планируется завершить до конца следующей недели.

«Собственникам пострадавшей квартиры управляющей компанией будет возмещен нанесенный материальный ущерб в полном объеме. Администрация следит за ситуацией и восстановительными работами», — заключила Жирякова.

Накануне стало известно, что в Киселевске в почтовом отделении на женщину с ребенком упал потолок.