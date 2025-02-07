В российском регионе осудят журналиста Forbes за репост фейков про армию

В Хабаровске журналисту Forbes грозит 6 лет колонии за репост фейков про армию

В Хабаровске журналисту Forbes грозит 6 лет колонии за репост фейков про армию. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ему предъявлено обвинение по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической, идеологической ненависти») УК РФ.

По данным издания, 55-летнего Сергея Мингазова задержали 26 апреля 2024 года, он находится под домашним арестом. Журналист в своем Telegram-канале перепостил три публикации о событиях в Буче в апреле 2022 года. В ходе обыска у него в квартире была изъята компьютерная техника. Обвиняемый частично признал вину и раскаялся. Он попросил наказание, не связанное с заключением под стражу.

Ранее сообщалось, что следователи установили местонахождение актера Смольянинова. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ.