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11:31, 7 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе ученый-геолог отдал мошенникам миллионы рублей

В Петербурге ученый-геолог отдал мошенникам 20 миллионов рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 84-летнего заслуженного деятеля российской науки обманули на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ученый обратился в полицию и рассказал, что общался с якобы представителями различных служб с конца ноября до конца января. Мошенники пугали его уязвимостью банковского счета, деньги с которого могут попасть на Украину. Профессор шесть раз встречался с курьером и передавал им рубли и доллары.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Отмечается, что потерпевший — специалист в области геомеханики, профессор, доктор технических наук.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержана владелица магазина, которая подозревается в хищении у покупателей более 20 миллионов рублей.

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