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12:10, 7 февраля 2025Россия

В Санкт-Петербурге кадет на спор выпил химический реактив и попал в больницу

В Петербурге кадет попал в больницу с отравлением, он на спор выпил химикат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге учащийся Кронштадтского морского кадетского корпуса попал в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram.

14-летний подросток поспорил с другими кадетами, что может выпить содержимое пробирки. Предположительно, в ней находился раствор Бария.

Вскоре после этого выигравшего спор мальчика госпитализировали. На момент поступления в стационар он находился в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Сургуте 16-летний подросток сломал позвоночник из-за желания выиграть спор. Он заключил пари, что сможет поднять 100-килограммовую штангу.

ЖЗЛ
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