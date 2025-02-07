В Санкт-Петербурге кадет на спор выпил химический реактив и попал в больницу

В Санкт-Петербурге учащийся Кронштадтского морского кадетского корпуса попал в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram.
14-летний подросток поспорил с другими кадетами, что может выпить содержимое пробирки. Предположительно, в ней находился раствор Бария.
Вскоре после этого выигравшего спор мальчика госпитализировали. На момент поступления в стационар он находился в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Сургуте 16-летний подросток сломал позвоночник из-за желания выиграть спор. Он заключил пари, что сможет поднять 100-килограммовую штангу.