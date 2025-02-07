В Санкт-Петербурге кадет на спор выпил химический реактив и попал в больницу

В Петербурге кадет попал в больницу с отравлением, он на спор выпил химикат

В Санкт-Петербурге учащийся Кронштадтского морского кадетского корпуса попал в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram.

14-летний подросток поспорил с другими кадетами, что может выпить содержимое пробирки. Предположительно, в ней находился раствор Бария.

Вскоре после этого выигравшего спор мальчика госпитализировали. На момент поступления в стационар он находился в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Сургуте 16-летний подросток сломал позвоночник из-за желания выиграть спор. Он заключил пари, что сможет поднять 100-килограммовую штангу.