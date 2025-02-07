Замсекретаря Совбеза Гребенкин: Удары по мирным говорят о близком крахе Украины

Участившиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению говорят о близком крахе киевского режима. Об этом заявил замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин, передает РИА Новости.

Положение противника на фронте Гребенкин оценил фразой «история повторяется», сравнив действия ВСУ с гитлеровской Германией в конце Великой Отечественной войны. Замсекретаря Совбеза отметил, что украинские боевики все чаще совершают военные преступления, и предрек им такой же конец, что и нацистам.

«На фоне успешного наступления российских войск, уничтожения живой силы, боевой техники и военной инфраструктуры ВСУ попытки нанести ущерб мирному населению российских городов и сел, гражданской инфраструктуре являются свидетельством приближающегося краха преступного киевского режима и его агонии», — заключил Гребенкин.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин заявил о переломном моменте в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, российские военные полностью перехватили стратегическую инициативу.

