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00:31, 7 февраля 2025Мир

В США пожаловались на 70 процентов плохо читающих и считающих выпускников школ

Белый дом: в США 70% выпускников школ имеют по чтению уровень ниже среднего
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News пожаловалась, что в США 70 процентов выпускников средних школ плохо читают и считают.

«У меня перед глазами статистика: 70 процентов учащихся восьмых классов имеют уровень ниже среднего по математике и чтению. И это несмотря на то, что на образование ежегодно тратятся сотни миллиардов долларов», — заявила представитель администрации.

Она подчеркнула, что нынешняя система образования не работает, поэтому президент США Дональд Трамп хочет, чтобы штаты и родители имели большее право голоса в вопросах обучения детей.

Таким образом Ливитт прокомментировала сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств.

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