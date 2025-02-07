В США пожаловались на 70 процентов плохо читающих и считающих выпускников школ

Белый дом: в США 70% выпускников школ имеют по чтению уровень ниже среднего

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News пожаловалась, что в США 70 процентов выпускников средних школ плохо читают и считают.

«У меня перед глазами статистика: 70 процентов учащихся восьмых классов имеют уровень ниже среднего по математике и чтению. И это несмотря на то, что на образование ежегодно тратятся сотни миллиардов долларов», — заявила представитель администрации.

Она подчеркнула, что нынешняя система образования не работает, поэтому президент США Дональд Трамп хочет, чтобы штаты и родители имели большее право голоса в вопросах обучения детей.

Таким образом Ливитт прокомментировала сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств.