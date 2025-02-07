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14:31, 7 февраля 2025Мир

В США заявили об угрозе чисток в разведслужбах при Трампе

Bloomberg: Спецслужбы могут стать новой целью чисток в госаппарате при Трампе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Спецслужбы могут стать новой целью политики массового сокращения госаппарата, проводимой президентом США Дональдом Трампом. Данные опасения высказали отставные служащие американского разведсообщества, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, такие гиганты американской разведки, как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности, избежали «пристального внимания» со стороны департамента эффективности правительства, которым руководит Илон Маск. Однако бывшие высокопоставленные сотрудники разведки предположили, что это может быть лишь вопросом времени.

«Определенно нет никаких причин ожидать, что нынешний Белый дом будет вести себя смиренно в отношении разведывательных ведомств», — сказал агентству бывший агент ЦРУ, сотрудник Центра стратегических исследований Джорджтаунского университета Пол Пиллар.

Эксперт уточнил, что Трамп по-прежнему держит обиду на разведсообщество США за то, что оно распространяло информацию о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Кроме того, его коллега Эмили Хардинг также опасается «чисток», указывая на то, что это особенно актуально для тех сотрудников, которые будут предоставлять неприятные для нынешней администрации отчеты.

Ранее стало известно, что инициированные администрацией Трампа увольнения в американских госструктурах вызвали гнев в Федеральном бюро расследований. По мнению сотрудников бюро, проведенная «чистка» является крайне разрушительным шагом.

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