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11:57, 7 февраля 2025Бывший СССР

В восьми областях Украины начались аварийные отключения света

Укрэнерго сообщила об отключениях света в восьми областях Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Аварийные отключения света начались в восьми областях Украины. Об этом сообщила Национальная энергетическая корпорация «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Причина применения аварийных отключений — это последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии», — указано в сообщении.

Отмечается, что отключения будут проводится в Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской областях и на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в «Укрэнерго» признали серьезное отставание в реализации плана президента страны Владимира Зеленского по восстановлению критически важной инфраструктуры.

При этом в Министерстве энергетики (Минэнерго) республики неоднократно заявляли о выполнении поставленной президентом страны задачи по восстановлению разрушенной или поврежденной энергоинфраструктуры.

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