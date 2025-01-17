Депутат Рады Железняк: Вместо плановых 1000 мегаватт мощностей в строй ввели 133

В национальной энергокомпании «Укрэнерго», являющейся оператором местной энергосистемы, признали серьезное отставание в реализации плана президента страны Владимира Зеленского по восстановлению критически важной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он напомнил, что все подключения в стране идут через вышеуказанную компанию. Вместо запланированной тысячи мегаватт генерации в 2024 году в стране ввели в эксплуатацию только 133. Таким образом, отставание от нормы составило в общей сложности 867 мегаватт.

При этом в Министерстве энергетики (Минэнерго) республики неоднократно заявляли о выполнении поставленной президентом страны задачи по восстановлению разрушенной или поврежденной энергоинфраструктуры. «Никакого гигаватта даже близко нет <...> Шах и мат, дорогие энергетические коррупционеры», — резюмировал Железняк.

О планах построить на Украине гигаватт газовой генерации Зеленский заявлял еще в первой половине июня 2024 года. К тому времени, подчеркивал он, в стране в результате боевых действий были уничтожены или повреждены в общей сложности 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации.

Как отмечала депутат Верховной рады Ирины Геращенко, в 2024 году на Украине была уничтожена половина всех энергомощностей. Речь шла о потере в общей сложности девяти гигаватт. Аналитики Киевской школы экономики оценивали суммарный ущерб местной энергосистеме более чем в 56 миллиардов долларов.