Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:21, 17 января 2025Экономика

На Украине сообщили о невыполнении плана Зеленского по постройке электростанций

Депутат Рады Железняк: Вместо плановых 1000 мегаватт мощностей в строй ввели 133
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В национальной энергокомпании «Укрэнерго», являющейся оператором местной энергосистемы, признали серьезное отставание в реализации плана президента страны Владимира Зеленского по восстановлению критически важной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он напомнил, что все подключения в стране идут через вышеуказанную компанию. Вместо запланированной тысячи мегаватт генерации в 2024 году в стране ввели в эксплуатацию только 133. Таким образом, отставание от нормы составило в общей сложности 867 мегаватт.

При этом в Министерстве энергетики (Минэнерго) республики неоднократно заявляли о выполнении поставленной президентом страны задачи по восстановлению разрушенной или поврежденной энергоинфраструктуры. «Никакого гигаватта даже близко нет <...> Шах и мат, дорогие энергетические коррупционеры», — резюмировал Железняк.

О планах построить на Украине гигаватт газовой генерации Зеленский заявлял еще в первой половине июня 2024 года. К тому времени, подчеркивал он, в стране в результате боевых действий были уничтожены или повреждены в общей сложности 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации.

Как отмечала депутат Верховной рады Ирины Геращенко, в 2024 году на Украине была уничтожена половина всех энергомощностей. Речь шла о потере в общей сложности девяти гигаватт. Аналитики Киевской школы экономики оценивали суммарный ущерб местной энергосистеме более чем в 56 миллиардов долларов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

      Россиянин набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки

      Директора лучшего в России отдела МФЦ уволили за отказ пользоваться компьютером

      Один цветной металл показал неожиданные темпы роста

      Москвичам запретят купаться в некоторых купелях на Крещение

      Стоимость потребкредитов для россиян назвали рекордно высокой

      В США заявили о формирующемся лунном рынке

      Летевший из-за рубежа в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      В лесных пожарах сгорели места съемок гоночной франшизы «Форсаж»

      США втайне спонсировали производство дронов на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше