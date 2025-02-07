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10:13, 7 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о нехватке людей для обороны Красноармейска

Офицер ВСУ рассказал о нехватке людей для обороны Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о нехватке людей для обороны Красноармейска (украинское название — Покровск). Его слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

По словам военнослужащего, украинской армии потребуется здесь в 10 раз больше войск для обороны населенного пункта. Причина этого — превосходящая численность Российской армии.

Офицер также сообщил о потери 80 процентов его бригады в течение месяца. Поэтому, по его же словам, они отступили на 30 километров к западу от Покровска.

Ранее этот же военнослужащий ВСУ рассказал о проблемах в украинской армии. Среди них он выделил адаптацию новобранцев и отсутствие боевого духа.

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