WSJ: ВСУ испытывают проблемы с адаптацией новобранцев и их боевым духом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с адаптацией новобранцев и их боевым духом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских офицеров.

«Но в нынешних обстоятельствах у нас нет времени, чтобы люди адаптировались. (...) Нехватка людей ощущается на каждой позиции, особенно в пехоте», — рассказал изданию майор 68-й егерской бригады ВСУ с позывным Барракуда.

Он заявил о необходимости отправлять на передовую новобранцев без должной подготовки, хотя им требуется время на адаптацию. Как отмечает WSJ, офицеры ВСУ на покровском (красноармейском) направлении жалуются на преобладание 40-50-летних новобранцев и их низкую мотивацию. Также один из командиров бригад ВСУ заявил, что эффективность 100 нынешних новобранцев равна эффективности 30 бойцов в начале вооруженного конфликта с Россией.

Ранее силовые ведомства рассказали о ситуации с укреплениями ВСУ в Днепропетровской области. Как сообщается, украинские военные не успели подготовить фортификации.