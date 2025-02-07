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11:10, 7 февраля 2025Бывший СССР

В Запорожье рассказали о «необъяснимой для ума» контратаке ВСУ

Рогов: ВСУ предприняли необъяснимую для ума контратаку в Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России отразили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Каменское в Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На степногорском направлении у Каменского противник предпринял для ума необъяснимую попытку контратаки», — рассказал общественный деятель.

Рогов сообщил о попытке контратаки ВСУ в Запорожье силами трех танков и до роты пехоты. По его информации, часть наступавших сил была уничтожена, часть бежала на исходные позиции.

Ранее офицер ВСУ рассказал о нехватке людей для обороны Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам военнослужащего, украинской армии потребуется здесь в 10 раз больше войск для обороны населенного пункта.

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