В Запорожье рассказали о «необъяснимой для ума» контратаке ВСУ

Рогов: ВСУ предприняли необъяснимую для ума контратаку в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России отразили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Каменское в Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На степногорском направлении у Каменского противник предпринял для ума необъяснимую попытку контратаки», — рассказал общественный деятель.

Рогов сообщил о попытке контратаки ВСУ в Запорожье силами трех танков и до роты пехоты. По его информации, часть наступавших сил была уничтожена, часть бежала на исходные позиции.

Ранее офицер ВСУ рассказал о нехватке людей для обороны Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам военнослужащего, украинской армии потребуется здесь в 10 раз больше войск для обороны населенного пункта.