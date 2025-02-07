В зону СВО поставят защищающий от тепловизоров бункер

«Доргеотех» поставит защищающий от тепловизоров бункер на колесах в зону СВО

Мобильный бункер на колесах, который защищает личный состав от тепловизоров, поставят в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов сообщил ТАСС.

Он отметил, что в зону СВО отправят модернизированное изделие, которое вмещает четырех человек. «Были решены некоторые проблемы внутри относительно вентиляции и воздуховода. В комплекте с бункером идут дополнительные трубы для того, чтобы их выбрасывать как можно дальше, чтобы защитить личный состав от тепловизоров противника», — сказал директор.

Девятилов объяснил, что дроны с тепловизорами замечают нагретые вентиляционные и печные трубы, поэтому конструкторы снизили их тепловую сигнатуру.

Глава компании рассказал, что бункер без защиты от тепловизоров использовали в зоне СВО на протяжении двух лет. Находившиеся в нем военнослужащие выдержали попадание снаряда.

В апреле 2024 года Девятилов сообщил, что в зону СВО отправят три мобильных бункера. Длина двух бункеров — 4,5 метра, а третьего — 6 метров. Также он отметил, что изделия готовятся к госиспытаниям.