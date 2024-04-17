В зону СВО направят три бункера

«Доргеотех»: в апреле в зону СВО направят три бункера для личного состава

В апреле в зону проведения специальной военной операции (СВО) планируется направить три мобильных бункера для личного состава. Об этом со ссылкой на директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова сообщает ТАСС.

Два бункера имеют длину 4,5 метра, третий — 6 метров. Первые руководитель из-за их массы назвал самыми востребованными. «Кроме того, у изделия самый ходовой размер, он рассчитан на восемь человек. Наши бункеры применяются на донецком и артемовском направлениях СВО», — уточнил глава компании.

Девятилов отметил, что в настоящее время изделия готовятся к госиспытаниям.

В январе агентство со ссылкой на директора «Доргеотеха» сообщило, что созданные для использования в зоне СВО бункеры-укрытия, предназначенные для защиты личного состава Вооруженных сил России от поражения осколочно-фугасными снарядами, пройдут государственные испытания.

Изделия выполнены с применением спиральновитых металлических гофрированных труб. В рамках госиспытаний бункеры закопают, после чего на определенном расстоянии от них взорвут снаряд. Бункеры должны выдержать воздействие боеприпасов калибра 152 миллиметра.